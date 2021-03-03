Байден не звонит: Вашингтон больше не доверяет Зеленскому – экс-посол Украины в США

Неуклюжие дипломатические лавирования Киева в войне между американскими демократами и республиканцами, а также неоднозначные действия команды Зеленского в отношении расследования коррупционного скандала вокруг сына Джо Байдена на Украине привели к кризису доверия со стороны новой администрации Белого дома к руководству «Незалежной».
Напомним, Байден со дня своей инаугурации ни разу не созвонился с Владимиром Зеленским, что вызывает в Киеве большую тревогу.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о необходимости срочно исправлять ситуацию в эфире принадлежащего Петру Порошенко «5 канала» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
По его словам, в условиях фактического отсутствия отношений между администрациями США и Украины срывается программа военной помощи Киеву для войны в Донбассе. Отчасти спасти положение могло бы срочное налаживание диалога между парламентариями двух стран.
«По факту на сегодняшний день существует кризис доверия к руководству Украины со стороны правительства США, после разных достаточно непутёвых, с дипломатической точки зрения, шагов. На сегодняшний день восстановление доверия – это ключевая задача украинской дипломатии.
При этом для того, чтобы Украине начали выделять средства и финансирование в Конгрессе США на вооружения, чтобы говорить про новые типы вооружения, необходим диалог на уровне Конгресс-Верховная рада Украины», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского дипломата.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 03.03.21
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