«Украина должна быть первой!» – в Киеве расстроены звонком Байдена Путину

Президент США Джо Байден должен был сначала позвонить Владимиру Зеленскому, а уже потом Владимиру Путину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

По словам дипломата, это крайне важно, так как раньше США всегда сначала разговаривали и встречались с украинским лидером.

«Понятно, что кое-кто, даже из опытных украинских дипломатов и экспертов, скажет, что это не так важно, кто первым переговорил с президентом США. Но я так не думаю. После прошедших выборов и инаугурации президент Украины поздравил избранного президента США в первые дни.

Мы не пустили вперёд россиян даже с первым официальным визитом (при Трампе) – Украина была первой. И, если мне кто-то скажет, что это сейчас сделать было труднее, чем тогда, тот не знает, какие огромные усилия были направлены в те времена против нас. Украина должна быть первой!» – приводит слова Чалого «ПолитНавигатор».

Звонок Байдена Путину прокомментировали и в Украинском институте политики.

«Байден поговорил об Украине уже и с Меркель, и с Путиным, не поговорил он об этом только с украинским президентом», – отметили там.

Напомним, вечером 26 января президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден провели первые телефонные переговоры. В числе прочего, лидеры обсудили ситуацию на востоке Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.01.21

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