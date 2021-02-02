В Киеве дождались звонка из Вашингтона, но это был не Байден

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл первую телефонную беседу с новым госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Кулеба сообщил у себя в Твиттере.

«Во время нашей первой беседы сегодня секретарь Блинкен и я подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США. Договорились поднять уровень амбиций и начать новый день в наших отношениях. Благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – написал глава МИД Украины.

Между тем, президенту Украины никак не удаётся переговорить со своим американским коллегой Джо Байденом, который не поздравил Владимира Зеленского с днём родждения, зато позвонил российскому президенту Владимиру Путину.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.02.21

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