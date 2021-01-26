Байден, Меркель и Макрон не поздравили Зеленского с днём рождения

Президента Украины Владимира Зеленского, у которого накануне был 43-й год рождения, из серьёзных мировых лидеров поздравил лишь председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это следует из публикации администрации украинского президента, где перечислены поздравившие Зеленского лидеры зарубежных стран.

«Забыли» о дне рождения главы украинского государства президент США Джо Байден и даже коллеги по «нормандскому формату» главы Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Между тем, сам Зеленский в 2020 году поздравлял и Меркель и Макрона.

В списке поздравивших нет и президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в прошлом году первым направил Зеленскому поздравительную телеграмму.

Владимир Путин давно ни с чем не поздравляет украинского президента.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.01.21

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