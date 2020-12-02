«Даже Тихановскую позвали» – Байден не пригласил Зеленского на свою инаугурацию

Президент Украины Владимир Зеленский никак не может лично по телефону поздравить кандидата в президенты США Джо Байдена «с победой на выборах». Свои поздравления украинский президент был вынужден публиковать в соцсети.

Украинские эксперты уверены, что Зеленский пытался дозвониться, однако его почему-то не соединяют с Байденом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», тревогу по этому поводу высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

«Меня удивляет, что нет до сих пор звонка, поздравления от нашего президента президенту США.... Это удивляет, потому что... звонки уже все произошли, уже кроме Путина, Венесуэлы и Бразилии фактически все звонки уже состоялись», – беспокоится Чалый.

Опасения дипломата по поводу нежелания Байдена вступать в диалог с Зеленским разделяет и бывший замсекретаря Совбеза Украины Степан Гавриш.

«До сих пор нет сообщения о том, что президента Зеленского пригласили на инаугурацию в Вашингтон. Если Светлану Тихановскую уже пригласили, то насчет Зеленского до этого времени нет никаких сообщений – ни нашего посольства, ни наших инсайдеров. И это очень плохой знак для украинцев», – приводит слова Гавриша «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.12.20

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