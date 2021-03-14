Газета The Washington Post объяснила, почему Байден не звонит Зеленскому

Администрацию Джо Байдена не впечатлила показная антироссийская активность команды Зеленского, в частности, арест активов и преследование «прокремлёвского» политика и бизнесмена Виктора Медведчука.

Вашингтон ждёт от Киева реального разрыва экономических отношений с РФ и демонстрации «настоящей борьбы с коррупцией», в первую очередь, возбуждения уголовных дел против крупного украинского олигарха Игоря Коломойского, которого называли главным спонсором Владимира Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о причинах отсутствия личных контактов американского и украинского президентов и о том, почему Байден до сих пор с момента своей инаугурации не позвонил Зеленскому, говорится в редакционной статье издания The Washington Post, близкого к Демпартии США.

«Владимир Зеленский – бывший актер, был избран на пост президента в 2019 году, после обещания сразиться с олигархами, коррумпированными судьями и мафиозными сетями, которые преследовали Украину с момента обретения ею независимости от Советского Союза.

Но в прошлом году он отступил, уволив реформаторов из своего кабинета, президента Нацбанка, и затормозил судебные реформы и меры против олигархов. В частности, Зеленский говорил о том, чтобы взять на себя арест Игоря Коломойского, магната, телеканал которого привел его к президентству.

Этот откат заставил Международный валютный фонд приостановить выплаты по кредитной сделке на 5 миллиардов долларов, без которых Украина, возможно, не сможет выплатить долг в конце этого года.

На прошлой неделе администрация США ввела санкции в отношении Коломойского.

Зеленский, справедливо сопротивлявшийся давлению Трампа в пользу своих политических предпочтений, похоже, пытается ответить Байдену. Он принял меры против одного влиятельного пророссийского олигарха, отключив телевизионные каналы, которые тот контролировал.

Но президент должен продемонстрировать большую приверженность этой борьбе. Он должен настаивать на судебной реформе, восстановить независимость Нацбанка и исключить любые попытки ослабить Национальное антикоррупционное бюро. Он должен недвусмысленно порвать с Коломойским и поддержать уголовное дело против него.

Пережив президента США, который пытался его коррумпировать, Зеленский теперь имеет возможность наладить партнерство с Байденом, которое может решительно продвинуть попытку Украины вырваться из состава России и присоединиться к демократическому Западу. Он должен ухватиться за это» – приводит перевод статьи американской газеты украинское издание «Страна.УА».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.03.21

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