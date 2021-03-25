В Госдепе объяснили, почему Байден не звонит Зеленскому

Президент Владимир Зеленский должен выполнить ряд условий, прежде чем состоится телефонный разговор между лидерами США и Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента сообщает «Голос Америки».

Как известно, Джо Байден ни разу со дня своей инаугурации не позвонил Владимиру Зеленскому.

Собеседник американского издания подчеркнул, что предстоящая телефонная беседа станет символическим актом, знаменующим положительные перемены на Украине. Под ними подразумеваются «правильные реформы», которые президент Зеленский обещал своим избирателям.

«Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями... Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха... Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы», – заявил источник.

«Я бы сказал, что самое главное – это чтобы президент Зеленский выполнял приоритеты и свои обещания, которые он дал украинскому народу, ведь именно они его выбрали», – отметил зампомощника главы Госдепа, отвечая на вопрос насколько далеко продвинулся Зеленский в реформах.

Напомним, ранее близкая к Демпартии США газета The Washington Post писала, что Вашингтон ждёт от Киева реального разрыва экономических отношений с РФ и демонстрации «настоящей борьбы с коррупцией», в первую очередь, возбуждения уголовных дел против крупного украинского олигарха Игоря Коломойского, которого называли главным спонсором Владимира Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.03.21

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