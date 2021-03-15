Байдену нет смысла звонить Зеленскому – экс-посол США

Отношения США и Украины развиваются в нормальном русле, поэтому президенту США нет особой необходимости названивать своему украинскому коллеге, а киевским политикам волноваться по этому поводу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на Киевском форуме по безопасности заявил посол США на Украине в 2006-09 и 2019 годах Вильям Тейлор.

Напомним, что Джо Байден ни разу со дня своей инаугурации не позвонил Владимиру Зеленскому.

«Волноваться не надо. В Вашингтоне много разных дел, касающихся как дел внутри страны, так и за ее пределами. У президента Байдена на повестке дня очень много вопросов, касающихся американской экономики, борьбы с пандемией и так далее. То есть, он пытается сосредоточиться на всех вопросах в своей работе», – отметил Тейлор.

По его словам, пока достаточно того, что министр обороны США созвонился со своим украинским коллегой.

«Госсекретарь (Блинкен) тоже уже сказал все, что можно, об Украине. Министр обороны США также говорил по телефону с министром обороны Украины. Это обычная процедура – все то, что происходит в рамках устойчивых, дружественных, партнерских отношений между странами, и это не зависит от того, был или не был телефонный звонок.

Потому что у Украины и США есть большая история взаимодействия. Поэтому не обязательно звонить. Это произойдет, но это не влияет на наши отношения», – приводит слова Тейлора «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне газета The Washington Post объяснила, почему Байден не звонит Зеленскому.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.03.21

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