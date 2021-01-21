Зеленский позвал Байдена в «хорошо известный Киев»

Президент Украины счёл необходимым проинформировать всех, что смотрит в прямом эфире инаугурацию президента США Джо Байдена.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он написал накануне в своём Твиттере.

«Наблюдаю за инаугурацией нового президента США в новом офисе на улице Банковой. Буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном Киеве. Я уверен, что наши отношения улучшатся», – написал украинский президент.

Напомним, ранее, желая угодить Байдену, Зеленский «решительно осудил» захвата конгресса США сторонниками Трампа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.01.21

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