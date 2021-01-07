«Трусливый подражала» – Зеленского высмеяли за «решительное осуждение» захвата конгресса США

Президент Украины внимательно следил за реакцией мировых лидеров на захват американского конгресса сторонниками Трампа и только потом выступил в подражающем «западным учителям» стиле.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на это обратил внимание известный на Украине блогер Анатолий Шарий.

Напомним, Зеленский назвал акцию сторонников президента Трампа «ужасным нападением».

«Мы, украинцы, решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Мы вдохновлены стойкостью этого старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа (утверждение Джо Байдена президентом – прим. «НД»)», – написал в Твиттере Владимир Зеленский.

«Трусливый подражала дождался реакции учителей и тоже решил поосуждать. Тебя-то кто спрашивал», – заметил Анатолий Шарий.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.01.21

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