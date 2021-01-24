После резкого осуждения захвата Капитолия в США Украина решительно поддержала беспорядки в РФ

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило действия российской полиции по пресечению беспорядков, устроенных сторонниками блогера Алексея Навального в городах России 23 января.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявление разместил у себя в соцсетях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Российские власти вместо того, чтобы прислушаться к своим гражданам, которые требуют уважения к правам человека и восстановлению верховенства права, продолжают применять притеснения против тех, кто не согласен с репрессивной политикой Кремля.

Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции», – говорится в сообщении украинского МИД.

Между тем, захват американского конгресса сторонниками Дональда Тампа, которые протестовали против результатов выборов, вызвал у официального Киева совершенно противоположные эмоции.

«Обеспокоен событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом. Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее. Это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира», – заявил тогда Дмитрий Кулеба.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский назвал акцию сторонников Трампа по захвату Капитолия «ужасным нападением».

Симферополь, Валентин Карамазов

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