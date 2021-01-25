Украине не поздоровится: Путин задумал хитрый финт с Навальным

Информационная и митинговая война Кремля с блогером Алексеем Навальным – это политическая дымовая завеса, которая призвана отвлечь Запад и либеральную общественность, скрыв от них тайную подготовку преемника на смену Владимиру Путину в 2024 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что действующий президент РФ уже принял для себя решение не переизбираться, пишет у себя в блоге известный украинский предприниматель Павел Себастьянович.

По его мнению, Украине в качестве президента РФ намного выгоднее Алексей Навальный, чей приход к власти, если и не разрушит, то очень сильно ослабит Россию. Однако в Кремле уже определились с преемником Путина, который будет и моложе, и демократичнее, и эффективнее своего предшественника.

«Протесты в РБ и РФ чётко показывают одно – Лукашенко и Путин на следующих выборах не будут переизбраны. Они и не будут принимать в них участия, уйдут на покой «победителями». Их задача сегодня – подготовить преемника, над чем они уже и работают.

Что это принесёт Украине? Сегодня и Беларусь, и Россия далеко впереди нас в рейтингах по экономической свободе (места 147, 104, 98 – соответственно) и условиям ведения бизнеса (64, 49, 28).

А вот по преступности – мы лидеры среди этих трёх стран – 47 место из 133 стран мира, РФ – 79 и РБ – 117 .

По оттоку рабочей силы – мы лидеры. ЕС выдал более 757 тысяч видов на жительство украинцам за 2019 год, 527 тысяч за 2018. Россиян в статистике в два раза меньше, белорусы не упоминаются.

Рождаемость в Украине отстаёт от смертности. Коэффициент рождаемости у нас на одну женщину 1,37, в РБ – 1,54, в РФ – 1,76. По уровню образования мы на 47 месте, РБ – 30, РФ -33. Т.е. несмотря на то, что мы считаем РБ и РФ диктаторскими странами, гражданам этих стран жить там комфортнее, чем украинцам в Украине.

А теперь представьте, что в РБ и РФ к власти пришли чуть более демократичные лидеры, чуть более прагматичные лидеры... Это значит, что финансы, рабочая сила, мозги потекут в РФ и РБ, а Украина станет ещё менее интересной – как для инвесторов, так непосредственно и для самих граждан Украины», – заключил украинский бизнесмен.

Симферополь, Валентин Карамазов

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