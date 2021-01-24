«Будет сидеть» – украинские националисты разочарованы в способностях Навального устроить Майдан в России

Блогер Алексей Навальный имеет слабую поддержку внутри России, о чём свидетельствует незначительное количество участников субботних акций протеста в городах РФ. «Путинский режим» вновь продемонстрировал монолитность и устойчивость.

В связи с этим надежды украинских патриотов на способность Навального организовать «оранжевую революцию» в России – беспочвенны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём блоге написал главный редактор антироссийского издания РБК-Украина, националист Сергей Щербина.

По его словам, власти РФ не поддадутся давлению Запада и не освободят Навального. Блогер не опасен для режима. Угрозы, которые от него исходят для Кремля, лишь косвенные: сомнительный успех информацинных атак на Путина в соцсетях и надежда на предательство представителей элиты, испугавшихся западных санкций.

«Как и в Беларуси, никакой прямой угрозы ни режиму в целом, ни персоналии во главе режима этот движ не несёт... Главный герой мероприятия (Навальный), похоже, будет сидеть. Протестующие будут системно биты. История долгая, муторная и ожидающая решений придворных (намёк на предательство внутри окружения Путина – прим. «НД»), которые могут и не быть приняты никогда», – сетует Щербина.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.01.21

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