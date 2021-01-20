Ситуация с возвращением, задержанием и арестом оппозиционера Алексея Навального сейчас является одной из самых популярных тем в Рунете. Президент Российской ассоциации связей с общественностью, президент холдинга Minchenko Consulting, политолог Евгений Минченко предложил свою версию, почему Навальный вернулся именно сейчас, и связал это событие со сменой президента США. «Новый День» с разрешения эксперта приводит его колонку полностью.

«Несколько важных выводов о политическом тайминге.

1. Возвращение Алексея Навального в Россию делалось под инаугурацию Джо Байдена – чтобы тема «ареста лидера оппозиции» стала первым внешнеполитическим вызовом для новой администрации США, в которой совершенно случайно окажутся специалисты по России на ряде важных позиций, включая директора ЦРУ;

2. Навальный оказывает услугу Демпартии США – удачно оттеняя и тему импичмента Трампу, и преследования трампистов («а в России оппозиционеров линчуют»), и согласования ключевых фигур внешнеполитического блока в Сенате, которые в ходе слушаний будут присягать бороться с Россией как лидером «авторитарной оси» (хотя вроде Блинкена по России не сильно пытали – «и так всё ясно»);

3. Тема Навального создаёт ситуативную идеологическую основу для консолидации «единого Запада», расшатанного при Трампе, и укрепления связки США-ЕС;

4. В Германии как главном лоббисте «Северного потока – 2» будет создана почва для новой атаки на проект «Газпрома». Очень удобно в рамках новой климатической повестки Байдена;

5. Вывод в западных СМИ Путина на публичную роль «последнего диктатора Европы» создаёт новые возможности для игры США и их восточноевропейских сателлитов на белорусском направлении – ещё одна конфетка «Батьке», которому могут пообещать «скощуху» (потом обманут, конечно);

6. Главный соблазн для Байдена и его команды – роль Интернета и социальных сетей. Они (или, как минимум, их электоральная база) ведь реально верят, что Путин избрал им Трампа в 2016 году. И теперь, после победы над «маньчжурским кандидатом» при помощи менеджмента интернет-платформ, необходимо низвергнуть и его «темного властелина». Иначе победа будет не полной;

7. Раннее начало раскачки протестной активности в России говорит о том, что ставка делается не на 2024 год, как думали и готовились стратеги Кремля, а на октябрь 2021-го».

Екатеринбург. Другие новости 20.01.21

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