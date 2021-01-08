Экс-министра шокировала реакция украинцев на штурм конгресса США

Большинство украинских граждан с открытым злорадством встретило известие о захвате сторонниками Дональда Тампа американского Капитолия, где заседает законодательная власть США.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский решительно осудил «посягательство» захватчиков конгресса на «американскую демократию».

Однако выяснилось, что реакция украинцев, страдающих от последствий организованного американскими технологами Евромайдана, кардинально отличается от мнения Зеленского.

«Я был шокирован, почитав отзывы украинцев, посмотрев соцсети, Фейсбук. У меня такое впечатление, что украинцы в огромной части воспринимают события в США как праздник, как «бумеранг», который вернулся.

Американцы – авторы всех этих цветных революций, внутренних переворотов, дестабилизации власти. И вдруг они оказались жертвами подобных же технологий, которые применил еще действующий президент Трамп.

Трамп же заявил, что выборы полностью сфальсифицированы, он же лидер США, лидер свободного мира. Всегда считалось, что если президент США что-то говорит, то это правда. А теперь президент США, не желая отдавать власть, приложил большие усилия для дестабилизации обстановки не в какой-то слаборазвитой стране, а в собственной стране.

Конечно, это необычно и вызывает интерес всего мира. И это означает, что США не являются по-настоящему демократической страной», – приводит «ПолитНавигатор» слова бывшего украинского чиновника.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.01.21

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