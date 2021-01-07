«Это банановая республика, а не сияющий маяк демократии»: как в России и мире отреагировали на захват Капитолия

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя протесты и массовые беспорядки в Вашингтоне, где сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий, пожелала американскому народу «с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории». По ее словам, российские власти считают погром в здании Конгресса «внутренним делом США».

«Вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы», – заявила Захарова (цитата по «Интерфаксу»), отметив, что «это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США».

Накануне сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне во время слушаний по вопросу признания победы Джо Байдена на президентских выборах, и устроили там погром. Заседание было прервано и возобновилось лишь через несколько часов: по итогам дебатов Сенат и Палата представителей утвердили избрание Байдена президентом США. В результате столкновений с полицией погибли четыре человека, более 50 были задержаны.

Ранее бывший президент США Джордж Буш-младший сравнил захват Капитолия демонстрантами с оспариванием итогов выборов в «банановой республике». По его словам, так действуют в банановой республике, а не в «нашей демократической стране». Бывший лидер США подчеркнул, что «насильственный штурм Капитолия и нарушение предписанной Конституцией процедуры провели люди, чьи эмоции были подогреты неправдой и ложными надеждами» (цитата по РИА «Новости»). По его мнению, этот «мятеж» может нанести серьезный ущерб репутации США.

США после событий в Конгрессе больше не являются «сияющим маяком демократии». Такое мнение высказал бывший посол Великобритании в Соединенных Штатах Ким Даррок. «Этот ущерб может быть возмещен, однако это займет долгое время... Но другие страны, вероятно, не будут больше видеть в США сияющий маяк демократии», – заявил Даррок, работавший послом в США в 2016-2019 годах, в интервью Sky News.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин выразил надежду на то, что «американцы в ближайшее время добьются восстановления мира, стабильности и безопасности»: «Мы верим, что американский народ стремится к сохранению мира и безопасности».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что тревожные картины штурма Капитолия вызвали у нее «гнев и печаль». Она также заявила, что «очень сожалеет» о решении Трампа не признавать итоги выборов. «Основой демократии является то, что после выборов есть победители и проигравшие. Обе стороны должны играть свои роли достойно и ответственно, чтобы сама демократия оставалась победителем», – отметила она.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.01.21

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