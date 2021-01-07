Конгресс США вернулся к работе после штурма Капитолия сторонниками Трампа. В ходе протестов погибли 4 человека, десятки арестованы

В ходе массовых беспорядков на территории Капитолия США в Вашингтоне, устроенных сторонниками действующего президента США Дональда Трампа, чтобы помешать Конгрессу утвердить победу Джо Байдена на выборах, погибли четыре человека, еще 52 человека были арестованы. Об этом сообщил начальник столичного департамента полиции Роберт Конти, передает Reuters.

Одна из жертв – женщина, застреленная полицией во время штурма Капитолия. Кроме того, по словам Конти, еще три человека умерли в медучреждениях.

Руководитель полиции отказался назвать имя женщины, которую застрелил полицейский Капитолия, заявив, что ближайшие родственники еще не уведомлены о ее смерти. Ранее американские СМИ сообщили, что погибшая женщина была ветераном ВВС США и убежденной сторонницей президента Дональда Трампа. Ее застрелил правоохранитель при попытке прорваться в зал заседаний.

Конти также сообщил, что в ходе массовых беспорядков ранения получили 14 полицейских, двое из них остаются в больнице.

Кроме того, по словам Конти, две самодельные бомбы были обнаружены в штаб-квартирах республиканского и демократического национальных комитетов. В одном из автомобилей, припаркованных на территории Капитолия США, были найдены коктейли Молотова, добавил полицейский.

Ранее сообщалось, что из-за штурма Капитолия были прерваны заседания Сената и Палаты представителей США, в ходе которых должны были быть утверждены итоги президентских выборов. Отмечалось, что ряд конгрессменов были эвакуированы на военную базу неподалеку от Вашингтона. Спустя несколько часов после беспорядков здание Конгресса США вновь перешло под контроль властей. В среду вечером парламентарии под усиленной охраной вернулись в Конгресс, чтобы продолжить работу по сертификации итогов выборов. Дебаты продолжались до раннего утра четверга. «Те, кто устроил сегодня хаос в нашем Капитолии, – вы не победили», – сказал вице-президент Майк Пенс, председательствовавший на заседании. «Давайте вернемся к работе», – сказал он, вызвав аплодисменты.

Добавим, что мэр американской столицы Мюриэл Боузер продлила режим чрезвычайного положения в Вашингтоне еще на 15 дней. Режим ЧС был введен несколько часов назад после того, как сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, и будет действовать до 15:00 местного времени (23:00 мск) 21 января. Инаугурация избранного президента Джо Байдена намечена на 20 января.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 07.01.21

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