Конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США

Американский Конгресс на совместном заседании обеих палат утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Байден набрал более 270 утвержденных законодателями голосов выборщиков, что обеспечивает ему победу над действующим президентом Дональдом Трампом, передает CNN. Инаугурация 46-го президента США пройдет 20 января.

Сенат и Палата представителей отклонили возражения относительно голосов в Джорджии и Пенсильвании в пользу Байдена. Республиканцы также возражали против голосов за оппонента Трампа в Аризоне, Неваде и Мичигане, но их инициативы потерпели неудачу, прежде чем дошли до дебатов в Конгрессе, отмечает телеканал.

После официального подтверждения победы Байдена Трамп пообещал, что 20 января произойдет мирная передача власти, хоть он и не согласен с итогами выборов. «Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают мои слова, тем не менее, 20 января будет мирный переход власти», – говорится в заявлении Трампа.

Законодатели утвердили победу Байдена на фоне массовых беспорядков у здания Конгресса США, которые устроили сторонники Трампа. Агрессивно настроенные демонстранты ворвались в Капитолий и сорвали слушания в Конгрессе по вопросу о признании результатов президентских выборов. В ходе столкновений погибли четыре человека, правоохранители задержали более 50 человек. Порядок в Капитолии удалось навести спустя несколько часов, после чего дебаты в Конгрессе продолжились.

Вашингтон, Наталья Петрова

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