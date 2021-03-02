Украинский суд выдал разрешение на арест блогера Анатолия Шария

Печерский районный суд Киева разрешил арестовать украинского оппозиционного блогера Анатолия Шария. Его обвиняют в «государственной измене».



Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», вердикт был вынесен 25 февраля, однако украинские СМИ узнали об этом только сегодня.

Сам Шарий иронично отреагировал на решение суда, которое, по его мнению, было навязано президентом Зеленским, два года обещавшему посадить «коррупционера и государственного изменника» Петра Порошенко.

«Это тебе не Порошенко, понимаешь. С этим Шарием можно не церемониться, показывать свою силу и власть. Ну, попробуй, задержи, как говорится...», – написал у себя в Фейсбуке Анатолий Шарий.

Напомним, Анатолию Шарию, который с недавних пор стал «личным врагом» Зеленского, вменяют госзимену и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, а так же другие тяжкие статьи. СБУ обвиняет блогера в работе на «российские структуры» и в проведении «информационных операций против Украины».

Оппозиционер называет все дела против себя сфабрикованными и политически мотивированными.

Отметим, что Анатолий Шарий является официальным политическим беженцем и находится под правовой защитой в ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

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