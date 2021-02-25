СБУ объявила в розыск украинского блогера Анатолия Шария

Украина объявила в розыск самого популярного в стране оппозиционного политического блогера и лидера «Партии Шария» Анатолия Шария.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своём сайте сообщает Служба безопасности Украины.

Обвиняемому в «государственной измене» блогеру вменяется неявка в назначенный срок в СБУ в качестве подозреваемого.

«25 февраля Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск», – говорится в сообщении ведомства.

«Адвокату Шария вручено ходатайство об избрании меры пресечения его подзащитного, которое далее будет направлено в суд», – добавили в СБУ.

Отметим, что Анатолий Шарий является официальным политическим беженцем и находится под правовой защитой в ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.02.21

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