Команда Зеленского плохо кончит – украинский политолог

Незаконная блокировка оппозиционных телеканалов и попытка задним числом подверстать под это решение новый дискриминационный закон о медиа, облегчающий процедуру гонения на неугодные СМИ, приведёт к печальным последствиям для президента Зеленского и его окружения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов.

По его словам, Зеленский своими репрессивным методами против политических оппонентов превзошёл даже Петра Порошенко, который, как известно, окончательно утратил доверие избирателей к концу президентского срока.

«Даже во времена Порошенко до такого не додумались, чтобы можно было решением СНБО без каких-либо доказательств (и вообще непонятно, было ли это заседание СНБО) одним росчерком пера отключать сразу три ведущих телеканала под предлогом борьбы с каким-то «финансированием терроризма». Все эти клише сильно напоминают знаменитую книгу Оруэлла «1984», где было «Министерство правды».

У нас хотят под видом борьбы с противодействием российской агрессии тоже создать подобное управление. Действительно, нынешние инициативы выходят за рамки свободы слова и свободы журналистской деятельности. Парадоксально, что они исходят от бывших коллег-журналистов.

Мотивация понятно – власти в шоке от того, что рейтинги из месяца в месяц падают. «Слуги народа» уже давно уступили пальму первенства ОПЗЖ и скоро еще дальше опустятся. Думаю, голоса в Раде они под закон найдут – обратятся за поддержкой к фракции «Голос», частично – «Европей ская солидарность», пообещают им, что их СМИ под это не попадут. И они его продавят.

Я не вижу каких-то преград – они свято верят, что как только они отключат все неугодные им СМИ, они смогут рассказывать о том, что дела в Украине идут не так, как демонстрировалось (оппозиционными телеканалами). Но любая пропаганда должна подкрепляться каким-то минимумом фактажа. В противном случае холодильник всегда победит телевизор. И если это – единственное, за что держатся Зеленский и его команда, то у них в перспективе всё очень плохо», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.02.21

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