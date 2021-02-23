На Украине законодательно запретят словосочетание «вежливые люди»

Украинские СМИ, описывающие войну в Донбассе терминами «внутренний конфликт», «гражданский конфликт», «гражданская война», «повстанцы» и «ополченцы» – будут немедленно лишаться лицензии. Таким правом наделят все украинские суды.

Кроме того, запрещается публикация словосочетаний «Русская весна» и «вежливые люди», относящихся к периоду «оккупации Крыма».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде. Инициатором очередной репрессивной меры против СМИ выступила партия Зеленского «Слуга народа» при поддержке партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Все эти «вражеские термины», по мнению депутатов, служат глорификации (прославлению) «страны-агрессора» и её вооружённых сил.

Авторы законопроекта заявляют, что на Украине недопустимо «оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в 2014 году, в том числе, путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как «внутреннего конфликта».

Преследованию также будут подвергаться СМИ, отрицающие «временную оккупацию» Крыма Российской Федерацией.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.02.21

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