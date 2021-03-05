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Пятница, 5 марта 2021, 13:05 мск

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84% украинцев назвали Зеленского западной марионеткой

Фото: «Страна.УА»

Президент Украины Владимир Зеленский не является самостоятельным государственным лидером и зависит в своих действиях от зарубежных стран и международных институтов, выполняя их волю как во внешней, так и во внутренней политике страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение, согласно последним опросам центра «Социальный мониторинг», высказали 84% граждан Украины.

О полной зависимости президента от Запада заявили 44% украинцев. Ещё 40% считают его не самостоятельным «по большей части».

Только 8,5% граждан уверены, что Владимир Зеленский является полностью независимой политической фигурой.

При этом только 2% респондентов считают полезной для страны зависимость президента от Запада. Частично или полностью вредной такую несамостоятельность назвали 92% украинцев.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.03.21

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