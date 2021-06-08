Против выдвижения Зеленского на второй срок высказалось большинство украинцев

Более половины граждан Украины не хотят видеть Владимира Зеленского на посту президента после завершения первого срока.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Киевского международного института социологии.

Так, 54,5% участников исследования не хотят, чтобы Зеленский повторно баллотировался на президентские выборы в 2024 году. Поддерживают выдвижение Зеленского на второй срок 37% респондентов. Затруднились с ответом 5,9%.

При этом, согласно опросу, если бы выборы состоялись в ближайшее время, действующий глава государства получил бы всего 27% голосов украинцев.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.06.21

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