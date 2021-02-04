Половина украинцев требует досрочной отставки Зеленского

Доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому упало ниже 20%, а без малого половина граждан требует его досрочной отставки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетедьствуют последние опросы, проведённые Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«47,6% респондентов скорее или полностью поддерживают идею отставки президента В. Зеленского и проведения внеочередных выборов. Частично или полностью не поддерживают досрочную отставку – 41,1%, а 11,4% затруднились ответить на вопрос», – говорится в сообщении социологической компании.

При этом отмечается, что немедленной отставки требуют 36,8% респондентов. Скорее поддерживают отставку 10,7%, скорее не поддерживают – 11,7%. Большинство недовольных президентом проживает в подконтрольном Киеву Донбассе.

Совсем не поддерживают отставку Зеленского только 29,4% респондентов, большинство которых проживает в центре страны.

Напомним, Владимир Зеленский опустился в президентском рейтинге с 26,6% процентов в декабре до 19,8% в январе среди граждан, которые определились с выбором, и до 13,4% – с учётом неопределившихся.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.02.21

Директор ликвидированных украинских телеканалов назвал Зеленского взбесившимся лузером. / Тепло и снег: в Крыму объявлено экстренное предупреждение. / В Крыму нашли неизвестный сорт дерева с уникальной окраской листьев. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»