Половина украинцев требует досрочной отставки Зеленского

Доверие украинцев к президенту Владимиру Зеленскому упало ниже 20%, а без малого половина граждан требует его досрочной отставки.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетедьствуют последние опросы, проведённые Киевским международным институтом социологии (КМИС).
«47,6% респондентов скорее или полностью поддерживают идею отставки президента В. Зеленского и проведения внеочередных выборов. Частично или полностью не поддерживают досрочную отставку – 41,1%, а 11,4% затруднились ответить на вопрос», – говорится в сообщении социологической компании.
При этом отмечается, что немедленной отставки требуют 36,8% респондентов. Скорее поддерживают отставку 10,7%, скорее не поддерживают – 11,7%. Большинство недовольных президентом проживает в подконтрольном Киеву Донбассе.
Совсем не поддерживают отставку Зеленского только 29,4% респондентов, большинство которых проживает в центре страны.
Напомним, Владимир Зеленский опустился в президентском рейтинге с 26,6% процентов в декабре до 19,8% в январе среди граждан, которые определились с выбором, и до 13,4% – с учётом неопределившихся.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 04.02.21
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