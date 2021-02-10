Даже Порошенко впереди: партия Зеленского скатилась на третье место в парламентском рейтинге

Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» обогнала по популярности недавно недосягаемую для конкурентов партию «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского.

Между тем, на первое место в парламентском рейтинге вновь вышла «пророссийская» политическая сила Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные последних соцопросов, проведённых «Украинской социологической группой».

Так, за ОПЗЖ свои голоса отдали бы 25,7% украинцев, готовых принять участие в парламентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье.

«Европейская солидарность» набрала бы 20,1%, «Слуга народа» – 16,6%, «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 10,8%.

Между тем, 59,5% граждан выступают за роспуск Верховной рады, где сейчас подавляющее большинство мест у «Слуги народа», и требуют проведения досрочных выборов депутатов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.02.21

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