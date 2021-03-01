«По-другому и быть не могло» – на Украине объяснили ничтожный рейтинг Зеленского

Результат голосования в 73 процента за Владимира Зеленского на президентских выборах в апреле 2019 года был не политическим рейтингом, а всего лишь показал уровень популярности известного в стране комика.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политический и экономический эксперт Андрей Головачев.

«Какой мог быть (политический) рейтинг у Зеленского на момент, когда он заявил, что идет на выборы? Ответ: никакой! Никакой, потому что он не занимался политической деятельностью, а просто веселил народ и снял одну политическую утопию», – приводит слова эксперта РИА Новости.

По его мнению, реальный политический рейтинг Зеленский обрёл уже в ходе выполнения своих обязанностей в качестве главы государства.

«И вот тогда у него, действительно, появился реальный рейтинг. И он вышел на уровень остальных политиков. По-другому и быть не могло, потому что Зеленский отказался делать реформы, бороться с коррупцией и быстро вписался в систему, став ее частью», – заключил Головачёв.

Напомним, Владимир Зеленский опустился в президентском рейтинге с 26,6% процентов в декабре 2020 года до 19,8% в январе 2021 среди граждан, которые определились с выбором, и до 13,4% – с учётом неопределившихся.

Симферополь, Валентин Карамазов

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