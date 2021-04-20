Более 40% украинцев отказались «терпеть нынешнее положение в стране»

Подавляющее большинство украинских граждан заявляет, что дела в стране «идут в неправильном направлении».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют последние данные социологической компании Socis.

Сообщается также, что 41% украинцев заявляют о невозможности дальше терпеть нынешнее положение дел на Украине. 44% сказали, что «жить тяжело, но терпеть можно». 67% уверены, что Украина движется в неправильном направлении.

Напомним, что последние статистические данные о доходах украинцев говорят о «высочайшем масштабе бедности» в «Незалежной». Киевские власти в нарушение основополагающих стандартов ООН умышленно не проводят перепись населения уже 20 лет.

Между тем, по мнению экспертов, в результате эмиграции и высокой смертности население Украины могло сократиться с 41 до 30 миллионов человек.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.04.21

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