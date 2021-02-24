Зеленский спровоцировал войну элит – в Киеве прогнозируют масштабные беспорядки

Окружение президента Украины убедило теряющего популярность Владимира Зеленского взять жёсткий курс и пойти войной против своих главных политических оппонентов. Первым под удар попал лидер «пророссийской» партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, в отношении которого неправомерно ввели санкции, а три связанных с ним телеканала попросту закрыли.

Теперь команда Зеленского решила показать силу «на поле патриотов», дав санкцию на вынесение сурового приговора одиозному националисту Юрию Стерненко. К слову, вина Стерненко в насилии над гражданами была давно всем известна, однако сам Зеленский не давал ход делу, боясь реакции «партии войны» во главе с Петром Порошенко.

Вчера, после вынесения судом приговора Юрию Стерненко, националисты устроили масштабные беспорядки возле офиса президента Украины, в ходе которых пострадали 37 полицейских. В организации протестов подозревают Петра Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что уличная война патриотов против Зеленского в ближайшие дни будет только нарастать, заявил украинский политолог Юрий Бондаренко.

«Банковая (администрация президента – прим. «НД») решила, что дело Медведчука позволило уверенно зайти на поле патриотов. Поэтому можно показать силу. Одновременно ударив по Шарию (оппозиционный блогер -прим. «НД») и для равновесия – по Стерненко.

Но последний шаг позволяет в игру включиться Порошенко. Которому теперь важно максимально тянуть дело Стерненко вверх, чтобы удар Зеленского по Медведчуку нивелировался. Теперь Банковой нужно сильнее бить Медведчука, а Порошенко будет бить максимально через Стерненко...

Картина будет яркая, а эти три дня до субботы будут фееричными. События резко спрессуются», – приводит слова Романенко «ПолитНавигатор».

Между тем, последние действия Зеленского подтверждают прогноз эксперта. У популярных спикеров связанных с Медведчуком телеканалов сегодня начались обыски.

Симферополь, Валентин Карамазов

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