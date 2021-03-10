На Украине популярность медиаресурсов Медведчука подскочила в сто раз

Заблокированные командой Зеленского оппозиционные телеканалы «пророссийского» политика Виктора Медведчука (партия «ОПЗЖ») перекочевали в интернет, где в сотню раз нарастили аудиторию. С учётом того, что половина украинцев предпочитает смотреть новости в YouTube, можно говорить о сохранении медиаресурсами оппозиционера основной массы своих зрителей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил экс-глава Закарпатской и Луганской областных администраций, генерал МВД Украины Геннадий Москаль.

Кроме того, отмечает Москаль, введённые Зеленским персональные политические и экономические санкции («за финансирование терроризма») против самого Медведчука также не приносят особых результатов.

«Скажите, что сделали лично Медведчуку? Как он ходил в Верховную Раду, так и ходит. Три закрытые телеканала в интернете сейчас набирают по 180-200 тысяч просмотров, а раньше было не больше двух тысяч. Недавно был опрос, что лучше: интернет или телевидение. 51% сказали, что сегодня лучше смотреть в интернете. Из этих санкций «кина нет и не будет», – иронично прогнозирует Москаль.

Он назвал незаконными и глупыми санкции против граждан собственной страны.

«Там (в законе о санкциях) четко было сказано, что он должен распространяться не на граждан Украины, а на граждан других стран, которые спонсируют терроризм. На граждан Украины у нас достаточно Уголовного кодекса, где есть статья о финансировании терроризма», – подчеркнул политик.

«Это, как говорится, «бей своих, чтобы чужие боялись». Но люди в тонкостях украинского законодательства не разбираются», – приводит слова Москаля «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.03.21

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