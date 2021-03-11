ООН осудила ликвидацию Зеленским телеканалов Медведчука

В Организации объединённых наций не согласны с аргументами украинских властей, что так называемые вопросы «информационной безопасности» Украины должны стоять выше основополагающего принципа свободы слова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», так в ООН отреагировали на блокировку командой президента Зеленского трёх неугодных телеканалов, связанных с партией «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Обеспокоенность действиями Киева прозвучала сегодня в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на который ссылается «Радио Свобода».

«Хотя для государства законной целью является защита национальной безопасности, в том числе путем противодействия дезинформации, комиссариат по правам человека обеспокоен тем, что это решение может повлиять на свободу выражения взглядов на Украине и напоминает, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать право на свободу выражения взглядов, в том числе право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи», – заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что грубые и жёсткие методы борьбы президента Зеленского против политических оппонентов вызывают беспокойство в Кремле.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.03.21

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