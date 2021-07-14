Доруководился: украинские суды начинают отменять антиконституционные указы Зеленского

Верховный Суд Украины впервые признал неконституционным один из указов президента Владимира Зеленского. Речь идёт об отмене Зеленским назначения Александра Тупицкого главой Конституционного суда Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил адвокат Тупицкого Ростислав Кравец.

«Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал незаконным указ президента Зеленского №124 об отмене указа о назначении Главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого», – приводит слова адвоката украинское издание «Страна.УА».

Суд также постановил, что действия главы государства не соответствуют основному закону страны.

По словам Кравца, аналогичное дело в отношении другого судьи Конституционного суда будет рассмотрено в сентябре.

Сообщается, что в Верховном суде уже зарегистрированы другие многочисленные иски на указы Зеленского, касающиеся неправомерного введения персональных санкций против неугодных граждан Украины и закрытия оппозиционных телеканалов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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