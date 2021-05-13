Адвокаты заявили о незаконности обысков у главы Конституционного суда Украины

Постановление Печерского районного суда Киева об обысках в доме у главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого является необоснованным.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили адвокаты Тупицкого.

Между тем, следователи Государственного бюро расследований обыскали, в том числе личный автомобиль главы Конституцонного суда, однако не обнаружили в нём ничего подозрительного. Напомним, решение суда о проведении обысков было закрытым.

«Суд обязан при вмешательстве в право частной собственности давать обоснование. Само постановление состоит всего из двух страниц. Цель проведения обыска – выяснение фактов уголовного производства по событиям 2013-2014 годах. После 8 лет следователи ГБР пришли искать какие-то документы и технику, а изъяли технику 2017-2018 года выпуска.

Понимаете? Изъяли то, что не имеет значения для уголовного производства, и что не было указано в постановлении об обыске. Истинная цель проведения обыска – давление на действующего судью КС Александра Тупицкого. Это преследование с целью вмешательства в его деятельность. За это предусмотрена уголовная ответственность по статье 344 УК Украины», – приводит слова адвокатов украинское издание «Страна.УА».

По словам защитников Тупицкого, подобные действия властей «позорят Украину».

Отметим, что Конституционный суд мешает Западу установить полный контроль над судебной системой Украины и не признаёт законными указы Зеленского, касающиеся «противодействия коррупции».

К слову, Госдеп США, комментируя действия украинских силовиков в отношении политических оппонентов Зеленского, полностью поддержал «борьбу президента Украины с деструктивными пророссийскими силами в стране».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.05.21

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