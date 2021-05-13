Репрессии Зеленского докатились до главы Конституционного суда Украины

После предъявления обвинений в госизмене сопредседателю «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку команда президента Зеленского всерьёз взялась за председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Если Медведчук и его партия представляют для Зеленского и американских кураторов Киева опасность в плане политической конкуренции, то Конституционный суд мешает Западу установить полный контроль над судебной системой Украины. К слову, Госдеп США полностью поддерживает «борьбу президента Украины с деструктивными пророссийскими силами в стране».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня Государственное бюро расследований пришло с обысками в дом главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Ранее он был незаконно отстранён Зеленским от своих обязанностей.

«Обыск проводится с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц», – говорится в постановлении Печерского районного суда Киева.

Украинские эксперты отмечают, что вопреки сложившейся практике, в постановлении полностью отсутствует какая-либо конкретика. Правоохранители объясняют это «тайной досудебного расследования».

Заседание суда, где было принято решение об обысках в доме Тупицкого, было закрытым.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.05.21

«Не планируем никого поглощать»: Кремль отверг планы по интеграции Донбасса с Россией. / В ГУП «Вода Крыма» сменился руководитель. / В Крыму за сутки зарегистрировано 99 новых случаев коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»