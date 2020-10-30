Председатель Конституционного суда Украины обвинил Зеленского в покушении на госпереворот в стране

Попытка президента Украины Владимира Зеленского провести через Верховную раду закон о роспуске Конституционного суда и увольнении судей имеет все признаки государственного переворота.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава КС Украины Александр Тупицкий.

По его словам, Зеленскому не удастся переложить ответственность за эти действия на депутатов.

«Законопроект Зеленского о роспуске Конституционного суда Украины имеет признаки конституционного переворота в стране...

Сегодня появляется проект закона, за ночь его склепали, который имеет признаки конституционного переворота на Украине. Я об этом ответственно заявляю, потому что это нарушение 149 статьи Конституции Украины...

Что должно состояться в парламенте? Законом или постановлением отменить решение КСУ? (о неконституционности «закона о коррупции» – прим. «НД»). Почему тогда не указом президента? Зачем вовлекать парламент в такое неконституционное дело?» – приводит ТАСС слова Тупицкого.

«Один человек взял на себя ответственность. Не надо подвязывать коллективную ответственность, по которой никто отвечать не будет», – добавил глава КСУ.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции», а также отменил обязательные электронные декларации для чиновников.

КС счёл незаконным, что личными и служебными данными украинских граждан беспрепятственно пользуются иностранные контролирующие органы в ЕС и США.

Между тем, все кредиты МВФ были завязаны на принятие Украиной «антикоррупционных законов» и создания подконтрольных Западу отдельных органов «по борьбе с финансовыми преступлениями».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.10.20

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