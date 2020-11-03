КС Украины побоялся отменять закон о тотальной украинизации

Большая палата Конституционного суда Украины не стала выносить решение о несоответствии конституции закона о государственном языке, который на Украине прозвали «законом о тотальной украинизации».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заседание состоялось сегодня в связи с поступившим ранее запросом от 51 депутата Верховной рады Украины.

«Заседание по представлению о языке состоялось, решение не вынесено», – заявили представители КС Украины.

В суде отказались уточнять, когда состоится следующее заседание по этому вопросу.

По словам экспертов, судьи просто побоялись выносить решение по существу, так как в эти дни продолжает разворачиваться скандал из-за отмены Конституционным судом ряда неправовых положений закона о коррупции.

Симферополь, Валентин Карамазов

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