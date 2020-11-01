Зеленскому грозит второй удар от Конституционного суда Украины

На Украине в самом разгаре грандиозный скандал, связанный с отменой Конституционным судом Украины (КСУ) антикоррупционных законов, принятых при Порошенко под давлением Запада в нарушение главного закона страны.

Накануне КСУ «поддал жару», объявив, что во вторник, 3 ноября, намерен рассмотреть на соответствие конституции принятый тоже при Порошенко и тоже с нарушениями дискриминационный закон «о языке».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», запрос в Конституционный суд был ранее направлен от 51 депутата Верховной рады Украины.

«Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного (закрытая часть пленарного заседания)», – говорится в сообщении КС Украины.

По словам экспертов, нынешний состав Конституционного суда довольно смело отменяет вердикты, не соответствующие основному закону страны, как это случилось недавно с антикоррупционными законами. Поэтому во вторник может разразиться настоящий конституционный кризис на Украине с далеко идущими последствиями, если будет отменён закон «о языке», согласно которому русский язык фактически запрещается на всей территории страны.

Между тем, Владимир Зеленский пытается руками Верховной рады распустить Конституционный суд Украины, однако ни он, ни парламент не имеют на это никаких полномочий.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.11.20

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