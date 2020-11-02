Зеленский активно участвует в заговоре против самого себя

Группа заговорщиков, проникшая в окружение украинского президента, последовательно подталкивает Владимира Зеленского к антиконституционным действиям, чтобы получить гарантированный правовой повод для его свержения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении депутатов украинского парламента от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) на имя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

В документе отмечается, что ряд должностных лиц пытается руками президента совершить уголовно наказуемое деяние, распустив Конституционный суд Украины (КСУ) и разогнав весь его состав.

В частности, упоминается направленный в парламент антиконституционный законопроект президента о роспуске КСУ. Кроме того, указывается на неправовые решения Совбеза Украины, кабинета министров страны, Национального антикоррупционного комитета и МВД, направленные на преследование и дискредитацию судей Конституционного суда, что можно квалифицировать как заговор с целью захвата власти (статья 109 УК Украины).

Один из авторов заявления, депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, предупредил Владимира Зеленского, о том, что против него готовится заговор.

«Уважаемый Владимир Александрович! Не нужно запугивать население кровопролитием на украинских улицах. Нужно применить власть для защиты Конституции и общественной безопасности. Никакого конституционного кризиса нет. Есть группа заговорщиков, планирующая государственный переворот с целью силового отстранения Вас от власти.

Заговорщики готовы использовать для Вашего устранения любой повод, любую Вашу ошибку, любой промах Вашей команды, любое Ваше незаконное решение. К сожалению, Вы сами даёте преступникам такие возможности, подвергая себя, свою семью и нашу страну серьезной опасности», – написал украинский депутат у себя в Фейсбуке.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что недавнее решение Конституционного суда Украины об отмене согласованных с Западом антикоррупционных законов инспирировано «коалицией доверенных лиц России».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.11.20

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