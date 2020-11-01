Президент Украины намерен идти до конца против судей КС

Президент Украины Владмиир Зеленский намерен лично убедить депутатов своей фракции в Верховной раде голосовать за роспуск Конституционного суда страны. Напомним, президентская партия «Слуга народа» обладает большинством в украинском парламенте.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», встреча президента с фракцией намечена на понедельник второго ноября.

«Пока неизвестно, во сколько начнётся заседание, так как пока не знаем, что по графику у президента. Обсуждать будем, конечно же, законопроект об увольнении судей КС», – приводит слова своего источника в парламенте украинское издание «Страна.УА».

Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции», а также отменил обязательные электронные декларации для чиновников.

КС счёл незаконным, что личными и служебными данными украинских граждан беспрепятственно пользуются иностранные контролирующие органы в ЕС и США.

Между тем, все кредиты МВФ были завязаны на принятие Украиной «антикоррупционных законов» и создание подконтрольных Западу отдельных органов «по борьбе с финансовыми преступлениями».

Владимир Зеленский приказал своей партии «Слуга народа» провести через Верховную раду закон о роспуске Конституционного суда и увольнении судей, однако его тут же обвинили в попытке государственного переворота.

Тем временем накануне КС Украины «поддал жару», объявив, что во вторник, 3 ноября, намерен рассмотреть на соответствие конституции принятый ранее с нарушениями дискриминационный закон «о языке».

Симферополь, Валентин Карамазов

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