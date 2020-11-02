На Западе предостерегли Зеленского от неконституционных действий

Западные юридические инстанции потребовали от украинского президента искать правовые способы борьбы с коррупцией в стране и не распускать Конституционный суд, отменивший ряд положений антикоррупционного закона.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в направленных на имя Зеленского обращениях Венецианской комиссии и организации GRECO (Группа государств против коррупции).

Официальные европейские организации указали украинскому президенту, что Конституционный суд должен оставаться независимым органом, чтобы ему доверял, прежде всего, народ Украины.

«Доверие не означает отсутствие независимости. Напротив, Конституционный суд может пользоваться доверием других государственных институтов и общественности только в том случае, если он действительно независимый...

Мы призываем вас изучить альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами оставалась приоритетом для вашей страны», – говорится в письмах Зеленскому из Евросоюза.

Между тем, американский Госдеп и посольство США молчаливо одобряют действия украинского президента по разгону КС, так как навязанный ранее Украине антикоррупционный закон и специальные «независимые органы» по борьбе с коррупцией позволяли Западу полностью контролировать украинских чиновников и управлять ими.

Тем не менее, Зеленский намерен идти до конца в попытках распустить Конституционный суд, несмотря на очевидное нарушение в этом случае законов страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.11.20

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