Зеленский призвал Запад спасти Украину от «пророссийских тёмных сил»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал «международных партнёров и союзников» поддержать «Незалежную» против «пророссийских» судей, олигархов и депутатов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом написал в колонке для «Financial Times».

По его мнению, недавнее решение Конституционного суда Украины об отмене согласованных с Западом антикоррупционных законов инспирировано «коалицией доверенных лиц России».

«Это попытка уничтожить существенную часть антикоррупционных достижений Революции достоинства 2014 года, достигнутых украинским гражданским обществом при активной поддержке наших западных партнеров. Эти решения являются частью систематических усилий по подрыву верховенства закона, противодействию прогрессу, достигнутому в нашей борьбе с коррупцией, ослаблению нашего общества и экономики и, наконец, что не менее важно, остановке евроатлантической интеграции Украины», – заявил Зеленский и добавил, что на рассмотрении суда находится ещё ряд «антиукраинских» запросов по отмене земельной и банковской реформы от «пророссийских депутатов и тех, кого поддерживают олигархи».

«Я горжусь тем, что нам удалось осуществить эти жизненно важные для страны реформы, но теперь Конституционный суд угрожает их цинично демонтировать. Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция доверенных лиц России и некоторых видных украинских олигархов, которые чувствуют угрозу в деятельности наших антикоррупционных институтов. Они выступают против интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничества Украины с МВФ и общества, основанного на правилах, от которого выиграют 99 процентов, а не только 1 процент», – негодует украинский президент.

По его словам, необходимо остановить и не позволить «этим темным силам добиться успеха в своей попытке контрреволюции».

«В эти непростые времена я призываю все украинские прореформаторские политические силы и гражданское общество объединиться и сотрудничать в этой борьбе за душу и будущее нашей нации. Я также призываю наших международных партнеров и союзников продолжать поддерживать нас и доказывать неправоту тех, кто пытается воспрепятствовать нашему сотрудничеству и сорвать его», – написал Зеленский.

Напомним, украинский президент намерен распустить Конституционный суд Украины, однако ни он, ни Верховная рада не обладают для этого полномочиями. Эксперты уже говорят о полноценном конституционном кризисе на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.11.20

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