российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 ноября 2020, 17:26 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

МВФ потребовал от Зеленского полного подчинения

Фото: 24tv.ua

Международный валютный фонд приветствует усилия президента Зеленского, направленные на выполнение всех пунктов программы финансовой помощи Украине, однако для частичного пересмотра и ослабления жёстких условий кредитования требуется «полное взаимопонимание в шагах».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева после телефонного общения с украинским президентом.

«Конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Зеленским относительно реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах», – написала Георгиева у себя в Твиттере.

Напомним, ранее Киев просил МВФ пересмотреть ряд условий кредитования из-за тяжёлого социально-экономического положения в стране и внутриполитического сопротивления выдвигаемым жёстким условиям.

Как известно недавно Конституционный суд Украины отменил ряд положений антикоррупционного закона, навязанного Западом властям «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.11.20

Туристический сбор предлагается ввести во всех регионах России, Крым – против. / Мы же говорили: в Крыму назначен новый министр промышленной политики. / В Крыму решили сократить посещаемость зрительных залов и закрыть развлекательные центры. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Зеленский призвал Запад спасти Украину от «пророссийских тёмных сил»

ЕС приказал Киеву «быстро и безотлагательно» отменить решение Конституционного суда Украины

Зеленскому грозит импичмент за нападки на Конституционный суд

Времени не осталось: Украина признала критическую зависимость от очередного транша МВФ

Украина осталась единственным послушным пациентом МВФ – юрист

В Киеве потребовали заломить Европе «настоящую цену» за политическую продажу Украины

Это не ваш Национальный банк: директор МВФ отчитала Зеленского

На Украине резко выросло число противников МВФ

После сделки с МВФ существование украинского государства стало бессмысленным – эксперт

«По всем позициям»: МВФ обманул Украину – экс-министр финансов

США приравняли украинскую коррупцию к «российской агрессии»

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика,