МВФ потребовал от Зеленского полного подчинения

Международный валютный фонд приветствует усилия президента Зеленского, направленные на выполнение всех пунктов программы финансовой помощи Украине, однако для частичного пересмотра и ослабления жёстких условий кредитования требуется «полное взаимопонимание в шагах».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева после телефонного общения с украинским президентом.

«Конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Зеленским относительно реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах», – написала Георгиева у себя в Твиттере.

Напомним, ранее Киев просил МВФ пересмотреть ряд условий кредитования из-за тяжёлого социально-экономического положения в стране и внутриполитического сопротивления выдвигаемым жёстким условиям.

Как известно недавно Конституционный суд Украины отменил ряд положений антикоррупционного закона, навязанного Западом властям «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.11.20

Туристический сбор предлагается ввести во всех регионах России, Крым – против. / Мы же говорили: в Крыму назначен новый министр промышленной политики. / В Крыму решили сократить посещаемость зрительных залов и закрыть развлекательные центры. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»