На Украине резко выросло число противников МВФ

Число украинцев, которые выступают против грабительской «помощи» Международного валютного фонда, выросло с 46% в апреле до 61% в июне.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют опросы, проведённые Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Между тем, число сторонников получения новых кредитов от МВФ упало до 24%. В апреле таких было 32%.

Напомним, ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что после очередной сделки с МВФ в начале июня существование украинского государства стало бессмысленным.

По словам эксперта, власти пытаются в информационном поле отыграть в свою пользу сам факт предоставления Украине кредита МВФ после долгих переговоров, однако тяжёлые последствия кабального договора с Международным валютным фондом всё равно дадут о себе знать в ближайшем будущем.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.06.20

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