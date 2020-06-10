После сделки с МВФ существование украинского государства стало бессмысленным – эксперт

Украина со следующего года начнёт отдавать 60% бюджета на покрытие внешнего долга, а 30% уйдёт на чиновничий аппарат и силовые структуры.

Государство, которое таким образом распределяет доходы страны, просто не нужно обществу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

По его словам, сейчас власти попытаются отыграть в свою пользу сам факт предоставления Украине кредита МВФ после долгих переговоров, однако тяжёлые последствия кабального договора с Международным валютным фондом всё равно дадут о себе знать в ближайшем будущем.

«Когда опубликуют этот текст, будут пытаться перебить информационную волну тем, что нам дали деньги. Власть будет гнать волну – «мы получили 1,9 млрд долл».

Не будут говорить, что это взято под процент, что это придется вернуть в следующем году. Что в следующем году – не то что главная статья госбюджета расходная, а 2/3 бюджета уже будет ориентировано на возвращение кредитов, на возвращение ранее полученных долгов.

В этом году расходная часть на возвращение долгов достигла 45%. Мы продолжаем накапливать долги. В следующем году это будет 60%. Мы отдаем МВФ 60% всего, что зарабатываем в стране. 30% идет на государство, на полицейский аппарат и так далее.

А что остается обществу? А какой смысл платить налоги в такой модели. Платить налоги, чтобы наши уважаемые финансисты где-нибудь в Лондоне или Нью-Йорке роскошествовали?

Для чего тогда это государство существует, если оно таким образом распределяет наши с вами доходы, если оно работает на внешнего инвестора? Вот этот вопрос будет причиной многочисленных политических кризисов в нашей стране», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее экс-министр финансов Украины Игорь Уманский заявил, что Киев проиграл МВФ по всем переговорным позициям.

Симферополь, Валентин Карамазов

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