Это не ваш Национальный банк: директор МВФ отчитала Зеленского

МВФ полностью одобряет «плодотворную работу» украинского Нацбанка и безусловно поддерживает его независимое от властей Украины руководство. Запад не потерпит вмешательства исполнительной и законодательной властей «Незалежной» в работу «самостоятельного» финансового регулятора.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на это в открытой беседе президенту Украины Владимиру Зеленскому жёстко указала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

«У меня сегодня была открытая дискуссия с президентом Владимиром Зеленским по поводу опасений из-за давления, оказываемого на Национальный банк Украины. Реформа НБУ и ее результаты за последние пять лет – явная история успеха для Украины. Независимый центральный банк способствует макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему. Все это является важнейшим предварительным условием для инвестиций и роста. Надежные политические действия НБУ сыграли важную роль в стабилизации экономики. Успешная очистка финансового сектора, который был разрушен мошенничеством, также является заслугой надзорной работы НБУ», – цитирует Георгиеву сайт МВФ.

«В интересах Украины сохранить независимость НБУ, и это также является требованием в рамках текущей программы, поддерживаемой МВФ. Я призвала президента Зеленского придерживаться курса разумной денежно-кредитной и финансовой политики – это ключ к более активному инвестированию и инклюзивному росту», – предупредила глава МВФ о возможном сокращении кредитной программы для Украины.

Отметим,что подавляющее большинстов украинских экспертов и большинство политиков Украины крайне недовольно полной зависимостью Нацбанка страны от Запада и крупнейших международных кредиторов.

Недавно под давлением общества украинские власти уволили директора Нацбанка и попытались ограничить полную «самостоятельность» учреждения от интересов страны и простых граждан.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.07.20

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