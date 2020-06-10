«По всем позициям»: МВФ обманул Украину – экс-министр финансов

Международный валютный фонд принудил Киев согласиться на кредит в $5 млрд на абсолютно не выгодных для Украины условиях. Кроме того, общая сумма финансовой «помощи» была урезана на 3 миллиарда долларов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-министр финансов Украины Игорь Уманский.

Напомним, накануне МВФ согласился выплатить первый транш в $1,9 млрд из $5 млрд – в знак «благодарности» за отказ Украины от государственного суверенитета над землёй, стратегическими предприятиями и крупнейшими банками.

Однако остальные деньги Киев получит в случае выполнения дополнительных требований.

По словам Уманского, главный обман со стороны международных финансистов состоит в том, что формально Украина получила деньги по антикризисной программе Stand-by, а по сути – подписалась на структурные реформы по жёсткой программе EFF, хотя речь изначально шла о том, что вместо двух разных программ Киеву выделят деньги на одну, но увеличенную до $8 млрд.

«Мы взяли деньги в рамках программы Stand-by, хотя изначально переговоры шли по другой программе – EFF. Причина проста: МВФ доходчиво объяснил, что две программы одновременно быть не может.

Одна из опций, которую я в свое время рассматривал – попросить у МВФ сначала «коронавирусные» деньги (наша квота – 1,4 млрд долларов), а после этого обратиться за основной программой. Параллельно две программы получать нельзя...

МВФ сказал, мол, давайте вы не будете просить сначала одну программу, потом вторую, а получите одну, но увеличенную. То есть не 5,5 млрд долларов, а 8 млрд. долларов. Но в итоге мы получили не 8, не 5,5 – а 5 млрд.

В итоге мы не имеем EFF, а имеем Stand-by – то есть даже не 5,5 млрд, как было заявлено и обещано изначально, а 5 млрд долларов. Более того, мы получили деньги по другой программе. Упрощенно: Stand-by – антикризисная, EFF – это программа о структурных реформах», – подчеркнул экс-министр.

По его словам, в результате Украина проиграла «по всем переговорным позициям».

«Соответственно, в программе Stand-by не должно быть элементов структурных реформ. А они там есть. Там есть и структурные маяки, и антикризисные. Например, закон про рынок земли, антикоррупционное законодательство. Туда «всунули» и то, и то. Если уже мы получили Stand-by, тогда по идее надо было нам настаивать, чтобы оттуда убрали пункты, которые к Stand-by не имеют отношения. Не убрали. Мы проиграли по всем переговорным позициям», – цитирует Уманского украинское издание «Страна.УА».

Между тем, президент Владимир Зеленский назвал сегодня выделение первого транша МВФ «большой победой Украины».

Симферополь, Валентин Карамазов

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