Времени не осталось: Украина признала критическую зависимость от очередного транша МВФ

Возможный отказ Международного валютного фонда от второго транша (около 1,5 млрд долларов) экстренной кредитной помощи Украине до конца текущего года приведёт к катастрофическим последствиям для бюджета страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Сейчас Киев ждёт второй части пятимиллирадного, в долларов эквиваленте, кредита МВФ, рассчитанного на 18 месяцев.

«У Министерства финансов других сценариев нет. Мы закладывали эти средства в бюджет, и мы ожидаем, что нам удастся получить эти средства до конца года, мы делам все возможное для этого...

Даты сейчас никто назвать не может. Я думаю, что в этой стране никто эту дату не может назвать, кроме самой миссии и представителей миссии», – заявил Марченко.

Напомним, МВФ поставил перечисление очередного транша в зависимость от назначения Киевом специального антикоррупционного прокурора на Украине, полностью зависимого от международных кредиторов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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