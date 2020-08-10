В Киеве потребовали заломить Европе «настоящую цену» за политическую продажу Украины

Украина должна потребовать от ЕС за свою политическую продажу Западу намного большие деньги и на менее жёстких условиях, чем ей предлагается сегодня.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, если Европа не согласится, тогда Украина должна отказать ей в политических услугах и начать «искать свой путь».

«Нам не дадут столько денег, потому что мы не члены ЕС. И хоть мы и говорим «возьмите нас», но не берут, потому что больше не хотят иметь таких нахлебников.

Значит, мы должны пересмотреть логику – какой смысл нам получать 1 миллиард 200 миллионов евро на таких условиях (кредит МВФ – прим. «НД»), когда Польша получила 120 миллиардов евро? Несмотря даже на то, что с правами человека там тоже не очень хорошо, и власть националистическая, и бодается с ЕС и Советом Европы. Только они получают, а мы нет.

Значит, вывод какой? Либо давайте нам за наши уступки серьёзную помощь, то есть – продать свою политику за большие деньги. А если это маленькие деньги, то не продаваться, а искать свой путь, и делать так, чтобы власть была компетентная, профессиональная и жесткая, чтобы поднимать страну самим», – приводит рассуждения Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.08.20

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