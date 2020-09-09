Украина осталась единственным послушным пациентом МВФ – юрист

Украина на сегодняшний день единственная страна в мире, которая отдаёт вместе с собственностью треть своих валютных резервов в счёт долгов перед Международным валютным фондом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в телевизионном эфире рассказала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

По её словам, все другие нуждающиеся страны уже нашли способы умерить аппетиты международных кредиторов и погашают долги с учётом собственных национальных интересов.

«Ни одна страна в мире не отдает каждую третью единицу валюты, не отдает сейчас в качестве долгов. Аргентина совсем недавно отказалась платить внешним частным кредиторам. Всем. Им простили 45 процентов долга. То же самое – она передала привет большой МВФ, и, судя по реакции Лагард (Кристин Лагард -директор-распорядитель МВФ – прим. «НД»), они готовы к очередному техническому дефолту.

Можно назвать эту процедуру как угодно, но деньги останутся в Аргентине, а не попадут в МВФ. Вот и все. Эти страны (несут) облегченное время выплаты долгов. Я смотрела это заявление МВФ, это страны в основном африканские, но там есть Таджикистан.

Вот почему руководство Таджикистана вступила в дискуссию с МВФ, выставило свои требования и получило списание части долгов, а государство Украина все время говорит «Чего изволите? Забирайте! Что вы еще хотите? Говорите, что хотите – землю, банки. Все дадим, пожалуйста!», – приводит «ПолитНавигатор» слова Лукаш.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.09.20

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