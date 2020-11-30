Более 70% граждан Украины выступили против выполнения обязательств страны перед МВФ

Украинцы платят слишком высокую социальную цену за согласие Международного валютного фонда предоставлять кредиты властям страны. Такого мнения придерживается подавляющее большинство граждан «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведённого киевским Центром «Социальный мониторинг».

Напомним, МВФ требует от украинских властей ввести «рыночные тарифы» на газ, реформировать здравоохранение «по западному образцу» и сократить количество школ – в обмен на предоставление кредитов.

Против обязательств команды Зеленского перед МВФ повысить цены на газ высказались 74,1% опрощенных. В июле недовольных было 61,3%.

Против реформы здравоохранения выступили 71,4% (52,5% – в июле). Против сокращения школ – 82,5% граждан (54,9% – в июле).

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.11.20

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